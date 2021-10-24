Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Araç sürücüsünün yaralandığı kazada can kaybı meydana gelmedi.

Kaza, sabah saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Musa T.'nin seyir halindeyken hakimiyetini kaybettiği 07 VU 734 plakalı araç, metrelerce sürüklendikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, hurda yığınına dönen aracın sürücüsünün yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki tedavisinin ardından hastaneye götürülen Musa T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince kaza hakkında soruşturma başlatıldı.