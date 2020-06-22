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HÜRKUŞ'un düştüğü alan havadan görüntülendi

Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.

30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Olay sonrasında uçağın düştüğü alan havadan görüntülendi.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini açıkladı. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri havadan görüntülendi.

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