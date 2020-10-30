Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda hurma kutuları içerisine gizlenmiş 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gümrük kapısına gelecek araçlar uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde risk analizine tabi tutuldu. İran'dan Türkiye'ye gelecek hurma yüklü bir tır riskli olarak değerlendirildi. Tırın gümrük kapısına gelişinin ardından harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, tırı-ray taramasına sevk etti. X-ray taramasında tırın yasal yükü içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bu noktadan sonra tır arama hangarına alınarak yükü boşaltıldı. Narkotik dedektör köpeklerle de aranan tırda köpeklerin hurma kutularına tepki vermesi üzerine kutular açılarak arandı. Yapılan aramada hurma kutularının iki bölüme ayrıldığı, üstteki bölüme şeffaf hurma paketleri konulduğu ancak kutuların altında oluşturulan kapalı bölmeye uyuşturucu paketleri gizlendiği tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve özenli çalışması neticesinde hurma kutularının içerisinde 115 paket içerisinde piyasa değeri 25 milyon lira olan toplam 50 kilo 150 gram eroin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınarak, araca el konuldu. Yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.