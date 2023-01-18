Hüseyin Aytekin: “Türkiye Kupası Ankaragücü'nün en önemli hedeflerinden biridir”

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Beşiktaş maçının ardından, “Bu sene Türkiye Kupası Ankaragücü'nün en önemli hedeflerinden biridir. İnşallah Ankara'ya 22 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ı sahasında penaltılarla yenen Ankaragücü'nde Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aytekin çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, “İlk yarıda maçı koparabilirdik. Yine tartışmalı bir VAR kararı var. Sonuç olarak kazandık ama kazanırken de bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Çok yakın mesafede bir pozisyondu, öyle bir pozisyonda neden VAR'a ihtiyaç oldu, görüntü ters kale arkasından alınan bir görüntüydü. Çok şükür penaltılarla da olsa bu maçı kazandık” diye konuştu.

“Bu sene Türkiye Kupası Ankaragücü'nün en önemli hedeflerinden biridir”

Ankaragücü'nün sezon içindeki hedeflerinden de söz eden Aytekin, “Bu sene Türkiye Kupası Ankaragücü'nün en önemli hedeflerinden biridir. İnşallah Ankara'ya 22 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı getirmeyi ve Ankaragücü'ün önümüzdeki sezon Avrupa'da oynamasını çok arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda deplasman yasakları olmaz. Biz burada tüm takımları misafir etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.