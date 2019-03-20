Huzur uygulaması sonrasında EGM'den "Asayiş Koordinasyon Toplantısı"

Ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimlerinin katıldığı “Asayiş Koordinasyon Toplantısı” düzenledi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin bulunduğu toplantıda diğer illerde asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcıları, video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Mobil İfade Alma Kiti

Toplantıda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “700 tane Polis Merkezi Amirliğinde uygulamaya konulan ‘Güven Masası' ve ‘Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri' ile vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulacaktır” dedi.

“Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi” ile müşteki, mağdur ve bilgi sahibi konumunda olan vatandaşların talepleri doğrultusunda, polis merkezlerine gelmelerine gerek kalmadan tüm iş ve işlemlerin “Mobil İfade Alma Kiti” ile yapıldığını belirten Uzunkaya, “Mobil İfade Alma Kiti'nden, 2014 yılından bu zamana kadar toplam 618 bin 655 vatandaşımız faydalandı” diye konuştu.

KADES uygulamasının aktif halde kullanılması vurgulandı

İllerde gerçekleştirilen huzur toplantılarının öneminden bahseden Uzunkaya, “Huzur toplantıları, asayiş ve güvenliğin temini noktasında hizmet alan ile hizmet veren arasındaki iletişim kanalıdır” şeklinde konuştu.

Genel Müdürü Uzunkaya öte yandan, Kadın Destek (KADES) uygulamasının aktif halde kullanılması ile yapılan ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesinin, kadına karşı işlenen suçlarda polise olan güvenin artmasının önemine değindi.