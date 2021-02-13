Huzurevleri sakinleri salgın sürecini etkinliklere katılarak geçiriyor

Kovid 19 salgını nedeniyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan huzurevi sakinleri, vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak geçiriyor.

Pandemi süresince, yaşlıların, kuruluşlarda vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için, sosyal servisler koordinatörlüğünde alternatif çözümler üretildi.

Yaşlıların sağlık durumları, yetenekleri göz önünde bulundurularak pandemi kuralları ile sosyalleşmeleri için birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, yaşlıların pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını ve yaşama bağlılıklarını artırmak için iş uğraşı terapisi niteliğinde planlandı.

Huzurevi sakinlerinin yüzde 69'u sosyal etkinliklere katıldı

Kuruluşlarda kalan sakinlerin yüzde 69'u, sosyal etkinliklere katıldı. Söz konusu sosyal etkinlikler arasında ahşap boyama, takı tasarımı, tespih yapımı, örgü örme, istediği kişiye mektup yazma, şiir dinletisi, yürüyüş öne çıktı. Online konser ve müzik etkinlikleri de düzenlendi.

Önemli gün ve hafta etkinlikleri, şiir, kitap okuma, edebi ve kültürel faaliyet ve etkinlikler dahil olmak üzere kültürel etkinliklere yüzde 60.2 oranında katılım sağlandı.

Kuruluşların kendi yaşlı profiline uygun sportif faaliyetler düzenlemesine de önem verildi.

Yaşlıların hareket etmelerini sağlamak amacıyla yürüyüş, fiziksel aktivite, egzersiz gibi etkinlikler düzenlendi. Her bir yaşlıya özel ilgi gösterilerek ve her yaşlının kişisel ihtiyaçları gözetilerek psiko-sosyal destek çalışmalarına da devam edildi. yüzde 49.2 oranında kuruluş sakini, egzersiz, fizyoterapi, bahçe ve zihinsel egzersiz etkinlikler gibi sportif faaliyetlere katıldı.

Yaşlıların yeni teknolojilere uyumunu sağlamak için dijital yetkinliklerini (dijital okuryazarlık vb.) geliştirilebilecek faaliyetlere de yer verildi.