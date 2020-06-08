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İbadethanelerde sterilizasyon çalışması

Ankara’nın Beypazarı Belediyesi ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ankara'nın Beypazarı Belediyesi ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Belediye ekipleri, yeni normalleşme süreci kapsamında ibadete açılan camilerde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirerek vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapmasını sağlıyor.


İlçedeki tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizliği yapan belediye ekipleri, ilaçlama çalışmalarını da yaparak ibadethanelerin sterilizasyon işlemleri tamamlıyor.


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan,”İlçemizdeki tüm cami ve ibadethanelerimizin temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Ardından ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirerek ibadethanelerimizin dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayarak hemşehrilerimizin ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirmelerini sağlıyoruz” dedi.

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