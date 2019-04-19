İbadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri, mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ibadetlerini daha güzel şekilde yerine getirebilmeleri için camilerdeki halıları, abdesthaneleri, vitrayları, avizeleri, ayakkabılıkları ve minberin temizliğini yaptı. Belediye ekipleri temizlik dışında camilerin eksiklerini de tespit ederek giderilmesini sağlıyor. Ekipler, Boyalı, Mikail, Mençeler, Başören, Doğanyurt, Köst, Y.Başağaç, Kargı, Gürsöğüt, Yalnızçam, Dibekören, Karaören, Kabalar, Akçalı, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Dağşeyhler, Nuhhoca, Yıldız, Mahmutlar, Kırşeyhler ve Kapullu mahallelerinde bulunan ibadethanelerin temizliğini tamamladı.