İbrahim Çolak: “2020 Tokyo'da ülkemize birçok madalya kazandıracağımıza inanıyorum”

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak, “2020 Tokyo'da ülkemize birçok madalya kazandıracağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, halka aleti finalinde şampiyon olarak altın madalya kazanan ve ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen İbrahim Çolak, “İstiklal Marşı okunurken asker selamı verdim. Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu bir dönemde bu başarılı elde ettiğimiz için, bunu en iyi şekilde değerlendirip Mehmetçiğimize moral motivasyon sağlamak istedim” diye konuştu.

“Tarihe ismimizi yazdırma fırsatı elde ettik”

Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okuttuğu için mutlu olduğunu belirten milli sporcu İbrahim Çolak, “Yarışmada yaptığım seri yaklaşık 50 saniye sürüyor. Fakat bu benim 19 yıllık emeğimin karşılığı olan bir 50 saniye. Yarışmada biraz gergin, biraz heyecanlıydım ama selam verip elim alete değdiği zaman kendimi antrenmandaki gibi hissettim. Çünkü orada toplamda 10 tane hareket yapıyorum. Ama bu 10 hareketi antrenmanlarda yüzlerce defa yaptığım için artık otomatik hale gelmeye başlıyor ve kendimi bu sebepten antrenmanda gibi hissettim. Bu da heyecanımı azalttı ve kontrolü elde etmemi sağladı. Yaptığım hareketleri teker teker düşünerek hiç heyecan yaşamadan yapmaya çalıştım. Bununla birlikte çok güzel bir sonuç elde ettim. İstiklal Marşı'nı uluslararası her arenada okutmak çok büyük bir gurur. Ama bu yarışma bizim için tarihi bir yarışmaydı. Tarihe ismimizi yazdırma fırsatı elde ettik. Burada kazandığımız başarılar bize birçok mutluluk kazandırdı. Bunlar İstiklal Marşı'mızı okutmak, Tokyo için 4 kota kazanmak ve tarihimizde ilk defa Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Mutluluk patlaması yaşadık diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Askerlerimizden videolu şekilde cevap aldığımız için çok mutluyuz”

“İstiklal Marşı okunurken asker selamı verdim” diyen milli cimnastikçi Çolak, “Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu bir dönemde bu başarılı elde ettiğimiz için, bunu en iyi şekilde değerlendirip Mehmetçiğimize moral motivasyon sağlamak istedim. Askerlerimizin morale çok ihtiyacı var. Ben de bunu yapmaya çalıştım ve onların yüzünde biraz da olsa tebessüm olmak istedim. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Daha sonrasında askerlerimizden videolu şekilde cevap aldığımız için çok mutluyuz. O videoyu ne zaman izlesek tüylerimiz diken diken oluyor” ifadelerini kullandı.

“Sırada Tokyo Olimpiyatlar var”

Bu başarıların devamının da geleceğini söyleyen Çolak, “Sırada Tokyo Olimpiyatlar var. Olimpiyat oyunlarına 4 kişi katılıyoruz ve madalya alma ihtimalimiz çok yüksek. Bütün dünya cimnastiği bizi, kapasitemizi ve neler yapabileceğimizi biliyor. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip ülkemize birçok madalya kazandıracağımıza gönülden inanıyorum. Destekleri için Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, ailelerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.