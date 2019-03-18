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İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı İnce Osman’ı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı İnce Osman'ı paylaştı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı İnce Osman'ı paylaştı.


Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı klibi, “Çanakkale şehitlerine ve bütün şühedaya selam, dua ve tazim ile” notuyla paylaştı.

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