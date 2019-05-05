İbrahim Üzülmez: “Rakip bizden daha iyi oynadı”

Spor Toto 1. Lig 32. hafta maçında Abalı Denizlispor'u ağırlayan Gençlerbirliği, maçı 3-0 kaybederek Süper Lige çıkma fırsatını bir hafta daha erteledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Bizim adımıza kötü bir gece. Futbolda elbette kaybetmek vardır, böyle kötü bir oyunla kaybetmek bizi üzdü. Önemli bir geceydi. Maçtan puan alıp şampiyonluğu taraftarımızla birlikte yaşamak istiyorduk. Maalesef karşımızda çok dirençli ve istekli bir takım vardı. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olan Denizlispor haklı bir galibiyet aldı. Doğru işler yaptılar, doğru organize oldular, ikili mücadeleleri kazandılar. Bizim takımımıza baktığınızda bunlardan uzak bir görüntü içerisindeydik. Futbolda her maç ciddi ve tedbirli olmak lazım. Bugün saha içerisinde mücadeleden uzak bir görüntü sergiledik. Önümüzde iki tane maç var. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz ama bugün ayağımıza gelen fırsatı teptik. Rakip bizden daha iyi oynadı. Bizim de önümüzdeki hafta ihtiyacımız olan puan ya da puanları alıp camiamızı istediği, hedeflediği yerlere ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oyuncu grubum bu ligin zirvesindedir”

Bu akşam tesislere döndüklerinde oyuncularla toplantı yapacaklarını söyleyen Üzülmez, “Sonuç olarak; onu da desek, bunu da desek rakip bizden daha iyi oynadı. Sonuç olarak ve özet olarak Denizlispor takımını ve Yücel Hocayı kutluyorum. İyi mücadele ederek, doğru ve akıllı oynadılar. Bizim tarafımızdan baktığımızda ise benim oyuncularım doğru oynayamadı. Nasıl ki bundan önceki maçlarda oyuncularıma doğru övgüyü verdiysem, bu maçta kendi öz eleştirilerini yapmaları gerekiyor. Bu futbol, bu karakter, bu oyun içerisindeki yapılanma bize yakışmadı. Birazdan toplantı yapıp onu da söyleyeceğim. Sonuç olarak bu oyuncu grubum bu ligin zirvesindedir. Onlar bu takımı zirveye taşıdı, Denizlispor'dan 1 puan Hatayspor'dan 6 puan öndeyiz. Ben onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.