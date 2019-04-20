İbrahim Üzülmez: “Şampiyonluklar kolay değil, acı çekerek gelir' demiştim. Bugün çok daha fazla acı çekerek oynadık”

Lig'in 30. haftasında lider Gençlerbirliği evinde İstanbulspor'u ağırladı. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan başkent ekibi aldığı bu skorla puanını 64'e yükseltti.

Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü. Ligin 29. haftasında liderliğe yükselen başkent temsilcisi İstanbulspor'u Eryaman Stadında oynanan maçta 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “1-0'lık sonuçla, sistem takımı bir İstanbulsporla zor bir maç oynadık bugün. Özellikle ilk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte İstanbulspor orta sahayı kalabalık tuttu ve pozisyonlar buldu. Özellikle hücuma çıkarken daha dikkatli çıkmalıyız. Futbolda bireysel hatalar çok önemlidir. Bunu oyuncularımıza defalarca anlatmamıza rağmen saha içerisinde nabzın yüksek olmasından kaynaklı unutabiliyorlar. Hedefe giden takımla, orta sıralardaki takımların maça konsantresi farklı olabiliyor. ‘Şampiyonluklar kolay değil, acı çekerek gelir' demiştim. Bugün çok daha fazla acı çekerek oynadık. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum. Pes etmeyen bir oyuncu gurubuna sahibim. Ligin virajı dönüldü, son haftalara geldiğimiz dönemde rakibimizi de kutluyorum” dedi.