İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne 5 yeni üye

Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda birliğe 5 yeni üye katıldı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 2022 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Yenimahalle Belediye ve İABB Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda birliğe 5 yeni üye katıldı. Yaşar, yeni katılan üyelerle birliğe üye belediye sayısının 203'e çıktığını belirterek, “İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak ihtiyacı olan belediyelerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemiden sonra yurt dışında belediye hizmetlerinin tanınması ve örnek projelerden faydalanılması açısından yaptığımız yurt dışı gezilerimize ara vermiştik. Uzun bir aradan sonra ilk yurt dışı gezimizi Bosna Hersek ve Budapeşte'ye gerçekleştirdik. Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Belirlenecek arkadaşlarımızın yurt dışında örnek çalışmaları incelemesine ve kendini geliştirmesine olanak sağlayacağız. Bunun yanında eğitim seminerlerimize devam ediyoruz. Zabıta, mali işler ve imar gibi konularda bürokratlarımızın yeni yönetmelikleri özümsemesi açısından eğitimler büyük önem taşıyor” dedi.

Yaşar, “Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreci belediyeler de derinden hissederek yaşıyor. Tüm belediye başkanlarının gelir ve gider oranlarına özellikle dikkat ederek harcamalarını bu ölçüde yapması gerekiyor. Bu nedenle lüzumsuz yatırım ve harcamalar yapmak yerine halka dokunan projeler ve hizmetler yapmak hepimizin görevidir” diye konuştu.