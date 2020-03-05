İç güvenlik operasyonlarında bir ayda 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şubat ayında iç güvenlik operasyonlarında 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmak üzere toplam 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 208 şüpheli gözaltına alınmış, 523 kişi tutuklanmıştır” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında iç güvenlik operasyonları, genel düzenin ve asayişin sağlanması, narkotik, kaçakçılıkla ilgili yapılan çalışmalar ve göçmenler konusunda bilgiler verdi. Çataklı, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Şubat ayında kırsal alanda 7'si büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584 kırsal operasyon, şehirlerde bin 385 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 208 şüpheli gözaltına alınmış, 523 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 37 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 27'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 109 silah, 4 adet mayın, 20 adet el bombası, 369 kilo patlayıcı madde, 4 bin 598 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” dedi.

Kapan operasyonları devam ediyor

8 Ocak'ta başlatılan Kapan operasyonlarının 7 ayrı bölgede 404 tim, 6 bin 165 personel ile devam ettiğini ifade eden Çataklı, “Bu kapsamda 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, 32 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 277 mağara, sığınak imha edilmiştir. 26'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 41 silah, 9 bin 221 mühimmat, 42 el yapımı patlayıcı, 972 kilo patlayıcı, 40 adet el bombası ele geçirilmiştir” diye konuştu.

Sonbahar-kış operasyonları sürüyor

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemini kapsayan operasyonların da sürdüğünü belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, “Önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar-kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlanmış, 37'si büyük, 170'i orta çaplı, 4 bin 968'i küçük olmak üzere toplam 5 bin 175 operasyon icra edilmiştir. Planlanan operasyonların yüzde 67'si tamamlanmış olup, bu operasyonlarda 550 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 114' ölü, 286'sı sağ, 150'si teslim olmuştur. 598 sığınak, depo, barınak imha edilmiştir. 309 uzun namlulu silah, 61 roketatar, havan, lav, 285 tabanca tüfek, 211 adet mayın, 512 adet el bombası, 10 ton 620 kilo patlayıcı, 2 bin 44 adet fünye, 105 bin 152 mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele

Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 572 operasyon olduğunu paylaşarak, “20 bin 533 kişi gözaltına alınmış, bin 532 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 2 ton 962 kilo esrar, 100 kilo skunk, 749 kilo eroin, 32 kilo kokain, 13 kilo afyon, 121 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 253 kilo metamfetamin, 1 milyon 389 bin 558 adet ectasy, 273 bin 721 adet captagon, 69 bin 501 adet sentetik ecza, 2 bin 421 kök kenevir ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

Kaçakçılıkla mücadele

Şubat ayında da kaçakçılık konusunda taviz verilmeden operasyonların sürdürüldüğünü belirten Çataklı, “Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 67 operasyonda 3 bin 64 kişi gözaltına alınmış, 35 kişi tutuklanmış, yapılan operasyonlarda 989 bin 437 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 36 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” dedi.

"Kadına yönelik şiddet alınan tedbirlerle azalıyor"

Bakan Yardımcısı Çataklı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını belirterek, “Kadın cinayetleri Ocak ayında yüzde 23, Şubat ayında yüzde 41 azalışla, yılın ilk iki ayında ortalama olarak yüzde 32 düşüş göstermiştir. Sevindirici önemli bir haberdir. Alınan önlemlerin sonuç verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı

Siber suçlarla mücadele kapsamında da operasyonların sürdüğünü söyleyen Çataklı, “Terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Düzensiz göçle mücadelede 2 bin 46'sı denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 759 düzensiz göçmen yakalanmış, 506 organizatör gözaltına alınmış, 175'i tutuklanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 399 bin 87, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 587 bin 266 kişidir” dedi.