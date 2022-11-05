İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça takdir edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyla mücadele ortaya atılan iddiaların komik olduğunu söyleyen Çataklı, “Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça takdir edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele edilmediğini iddia edip, buna uyuşturucu yakalamalarını delil göstermek gibi akıldışı bir yaklaşımı reddettiğimizi, bu yorumu ortaya koyanların dünyada uyuşturucuyla mücadele eden kurumlar ve insanlar nezdinde düştüğü gülünç duruma samimiyetle üzüldüğümüzü de ifade etmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

“Madde bağlantılı ölümler 2017-2021 arasında 941'den 270'e gerilemiştir”

Ülkece uyuşturucuya karşı önemi adımlar attıklarını kaydeden Çataklı, “Türkiye, son 6 yılda, uyuşturucu operasyon sayısını, tutuklu sayılarını, gözaltı sayılarını kat kat arttırmıştır. Okul önlerinde uyuşturucu satışının kökü kurutulmuştur. Tarihimizde ilk kez uyuşturucu suç gelirlerine dönük operasyon yapılmıştır; madde bağlantılı ölümler 2017-2021 arasında 941'den 270'e gerilemiştir ve bunun gibi daha pek çok tedbir sayesinde elde ettiğimiz başarı, uluslararası kuruluşların raporlarında yer almaktadır. Onlar ne kadar kabullenmeseler de biz uyuşturucuya geçit vermemek için bu saydıklarımızın da ötesini yapacağımızı ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terörün nefesini kesmiş durumdayız”

Ekim ayında PKK terör örgütüne yönelik 13 bini aşkın operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Çataklı, “Gerek operasyonlarımız, gerek ikna faaliyetlerimiz ve gerekse terörizmin de önüne bir set çekmemizin neticesinde; terörün nefesini kesmiş durumdayız. Son teröristi bu topraklardan temizleyene kadar sürecek olan mücadelemize devam ediyoruz. Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır. PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4'ü liste dışı ve 1'i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8'i ölü, 1'i sağ olarak etkisiz hale getirildi” dedi.

“Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir”

Toplam 94 teröristin operasyonlarda etkisiz hale getirdiğini söyleyen Çataklı, “Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır. yine yapılan operasyonlar neticesinde; 149 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 78 silah, 26 adet mayın/EYP, 195 adet el bombası, 878 kg patlayıcı madde, 20 bin 869 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir” diye konuştu.

“Siber suçlarla mücadele 159 şüpheli yakalanmıştır”

Terörle mücadelenin dijital ortamlarda da sürdüğünü söyleyen Çataklı, “Siber Suçlarla mücadelemizde de diğer bütün güvenlik başlıklarında olduğu gibi teyakkuzu elden asla bırakmıyoruz. Ekim ayında terör suçları çerçevesinde, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Eren Abluka”da 2 bin 157 operasyon icra edilmiştir”

Eren-Abluka operasyonlarının verilerini de paylaşan Çataklı, “1 Ekim tarihinde 11 ayrı bölgede başlayıp şu an 8 ayrı bölgede devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar - Kış' operasyonlarında ve 1 Ekim 2022 - 15 nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlanmış; bugüne kadar bunun yüzde 25'i yani 2 bin 157 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 8 terörist etkisiz hale getirilmiş; 414 sığınak/barınak imha edilmiş, 88 silah, 211 el bombası, 33 adet mayın/EYP, 499 fünye, 463 tüp, 762 kg patlayıcı, 41 bin 47 mühimmat, 26 dürbün, 22 telsiz ele geçirilmiştir” dedi.

“Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alındı”

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konuları hakkında açıklamalarda bulunan Çataklı, “Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, bin 822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 2 bin 740 operasyonda 3 bin 905 kişi gözaltına alınmış, 33 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326”

Yasa dışı göçle ilgili gelişmeleri de aktaran Çataklı, “Ekim ayında, 4 bin 777'si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016' dan günümüze kadar; 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 611 bin 143 kişidir” dedi.