İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Güvenlik birimlerimiz ülkemizin her köşesinde yoğun bir şekilde kontrollerine devam ediyorlar”

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yurt genelinde uygulanan ‘Tam Kapanma' kısıtlamaları hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bugün bu saat itibariyle; 2 bin 370 Jandarma, 3 bin 186 Emniyet Kontrol ve Denetleme noktalarımızda toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Bakanlığa bağlı GAMER'de ülke genelinde 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan ‘Tam Kapanma' kısıtlamaları hakkında bilgiler verdi. Kısıtlamaları denetlemek için Bakanlık içinde bir takım düzenlemeler yapıldığını belirten Ersoy, “Arkanızda gördüğünüz o büyük ekrandan Türkiye'nin her köşesini, her noktasını gözlemleyebiliyor, bağlantı kurabiliyoruz. Böylece hem acil durumları, afet durumlarını, hem toplumsal olayları hem de şehirlerimizin ya da ülkemizin güvenliğini etkileyebilecek hadiseleri buradan takip edebiliyoruz. Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturdukları riski yönetmek ve hastalığın yayılım hızını kontrol altına almak için hükümetimizin aldığı biz dizi tedbirler 28 Nisan Perşembe günü hayata geçirilmiş ve tedbirlerin uygulanması 17 Mayıs sabah 5'e kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Alınan önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını gözlemlemek, denetlemek ve sağlamak amacıyla da Bakanlığımız kendi içinde önemli bir takım düzenlemeler yaptı ve kararlar aldı. Bu kararlardan birisi de GAMER Merkezimizde bir bakan yardımcımızın başkanlığında; Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, İller İdaresi Genel Müdürü ve ilgili birim temsilcilerinden oluşan arkadaşlarımızla kurduğumuz çalışma düzeniyle 24 saat esasına göre, ülke genelinde yapılan çalışmaları ve denetimleri merkezden takip etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor”

Kolluk kuvvetlerinin yurdun dört bir yanında kontrollerine devam ettiğini söyleyen Ersoy, “Güvenlik birimlerimiz ülkemizin her köşesinde yoğun bir şekilde kontrollerine devam ediyorlar. Bugün bu saat itibariyle; 2 bin 370 Jandarma, 3 bin 186 Emniyet Kontrol ve Denetleme noktalarımızda toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız bugüne kadar olmadığı kadar kısıtlamalara riayet ediyor ve uyum noktasında çok güzel bir gayret gösteriyor. Hafta sonu yaptığımız kısıtlamalara göre neredeyse yüzde 50'nin üzerinde bir katılım yoğunluğu sağlandığı, trafikte de yüzde 65'in üzerinde bir rahatlamanın sağlandığını yaptığımız canlı bağlantılarda arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah 17 Mayıs'a ulaştığımızda rakamlarımızın bugünden çok daha iyi noktalara geleceğini, yakaladığımız iyileşme sürecinin hızının artarak devam edeceğini ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ersoy, açıklamalarının ardından yurdun dört bir yanındaki illerle canlı bağlantı gerçekleştirerek kontroller hakkında bilgi aldı.