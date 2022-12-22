İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Tuşimiya bölgesine çok çetin bir operasyon yapıldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tuşimiya bölgesine düzenlenen Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda 1'i sağ olmak üzere 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ersoy, gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde yurt içinde barınan terörist sayısının 100'lü sayılara kadar gerilediğini belirterek, “Bu operasyonlar sayesinde sınırlarımızın içerisindeki terörist sayısını 100'lü sayılarla ifade edebilecek duruma geldik” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlediği basın toplantısında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde gerçekleştirilen ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonuyla ilgili bilgiler paylaştı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde yurt içinde terörist sayısının bitme noktasına geldiğini belirten Ersoy, “Gerek sınırlarımızın içinde, gerek dışında vatanımızın huzur ve sükununa, bölünmez bütünlüğüne, milletimizin dirliğine düzenine saldırmak isteyen her türlü terör odaklarına ve oluşumlarına karşı devletimizin bütün kurum ve kuruşları, tam bir koordinasyon, uyum ve işbirliği içerisinde terörle etkin bir

mücadele yapıyor. Bu mücadeleler çerçevesinde ‘Kıran, Kapan, Yıldırım' ve geçen yıldan bu yana da hem yaz hem kış dönemlerinde ‘Eren' operasyonlarını, sonra da ‘Eren-Abluka' operasyonlarını başlattık. Bu operasyonlar sayesinde sınırlarımızın içerisindeki terörist sayısını 100'lü sayılarla ifade edebilecek duruma geldik” dedi.

“Tuşimiya bölgesine çok çetin bir operasyon yapıldı”

Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonunda 7'si ölü, 1'i sağ toplam 8 teröristin ele geçirildiğini aktaran Ersoy, “Şırnak Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz kardeşimizin adını verdiğimiz ‘Eren-Abluka Sonbahar-Kış 17' operasyonunu Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirdik. Cudi'nin bölücü terör unsurlarının sığınma ve barınma yeri olarak kullandığı Tuşimiya bölgesine çok çetin bir operasyon yapıldı. Operasyonda 2'si erkek, 2'si kadın olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam ederken birinci temas bölgesinin 2 kilometre yakınında bir temas daha sağlandı. Burada da 3'ü ölü, 1 sağ 4 terörist daha ele geçirildi” diye konuştu.

“29 Ekim 2023'e kadar sınırlarımız içerisinde tek bir terörist bırakmama mücadelemizi sürdüreceğiz”

Cumhuriyetin 100'üncü yılında yurt içinde hiçbir terör unsuru barındırmamanın hedefleri olduğunu aktaran Ersoy, “Böylece Cudi Dağı gibi terör örgütünün yıllarca sığınma, gizlenme, barınma ve zaman zaman da güç topladığı en kritik bölgesi de bütün terörist unsurlardan temizlenmiş oldu. Sınırlarımızın içerisinde 29 Ekim 2023'e kadar, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken tek bir terörist kalmama hedefimizi gerçekleştirme adına Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve kahraman korucularımızın yoğun emekleriyle bu mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Operasyonda ‘Atak' helikopterinin nefes kesen görüntüleri

Programın ardından operasyona ait görüntüler basın mensuplarına izletildi. Nefes kesen operasyona havadan destek veren ‘Atak' helikopterinin olduğu yerde sabit kalarak ateş etmesi göğüsleri kabarttı. Hem helikopterin teknik donanımı hem de arazinin şartları gereği böyle bir durumun çok zor gerçekleşebileceği belirtilirken, helikopteri kullanan pilotun mahareti taktir topladı.

Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde 40 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 13 adet piyade tüfeği şarjörü, 21 bin 285 adet toplamda 48 sandık Bixi makineli tüfek mühimmatı, 19 adet el bombası, 2 adet silah üstü termal kamera, 3 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 9 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet el telsizi, 1 adet güneş paneli, 10 adet akü, 3 adet jeneratör, 4 adet tüp, 3 adet dikiş makinesi, 400 kilogram muhtelif gıda maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 4 sığınak ve 9 mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.