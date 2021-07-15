İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Yıllar süren bir hazırlığın neticesi olan saldırıyı bir gecede bertaraf ettik”

FETÖ'nün darbe girişimini bir gecede engellediklerini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Yıllar süren bir hazırlığın neticesi olan saldırıyı bir gecede bertaraf ettik” dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle anma programı düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz, Eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan, Gaziler, Kuvvet Komutanları, Kurum Müdürleri, Emniyet ve Jandarma personelleri, Şehit ve Gazi yakınları ile diğer ilgililer katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla başlayan program Kuran ve dua okunmasıyla devam etti.

“Milletimiz meydanlarda tüm fertleriyle tek yürek olmuştur”

Programda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin darbe girişimi gecesi tek yürek olduğunun altını çizerek, “15 Temmuz'u anlamak için bu topraklarda bin yıllık mücadelemize bakmak gerekiyor. 15 Temmuz'u anlamak için Anadolu'ya ayak bastığımız 1071 tarihinden beri vatanımızın bir karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla suladığımızı, yoğurduğumuzu bilmek gerekiyor. Milletimiz o gece sokaklarda tıpkı bin yıl önceki gibi Malazgirt'te olduğu gibi, Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi meydanlarda tüm fertleriyle tek yürek olmuştur. Milletimiz bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuş, İradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. 21'inci yüzyılda atılımımız, ortaya koyduğumuz kapasite, güç ve geliştirdiğimiz refleksler sayesinde yıllar süren bir hazırlığın neticesi olan saldırıyı bir gecede bertaraf ettik” değerlendirmesinde bulundu.

“Allah böyle kara geceleri bir daha ülkemize yaşatmasın”

Türkiye'nin kararlılıkla kendi yolunda ilerlediğini vurgulayan Ersoy, “Türkiye, böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan, irtifa kaybetmeyen ve kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülkedir. Allah böyle kara geceleri bir daha ülkemize yaşatmasın. Buna niyet edecek olan olursa milletimiz, dimdik karşısında durmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: “Aziz milletimizin yek vücut olarak iradesini canıyla ve kanıyla koruduğu zafer gecesidir”

Programda Türkiye'nin tarihi boyunca kahramanlık destanları yazdığını söyleyen Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “FETÖ'cülerin hain darbe girişimine karşı 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizle birlikte emniyet teşkilatı olarak omuz omuz verdiğimiz onurlu mücadelenin beşinci yıl dönümünün idraki içerisindeyiz. 15 Temmuz, aziz milletimizin yek vücut olarak iradesini canıyla ve kanıyla koruduğu zafer gecesidir. 176 yıllık bu teşkilat hem görevi başındaki evlatları hem de tüm şehitlerinin manevi varlıklarıyla milletimizin yazdığı bu destanın en ön saflarında yerlerini almıştır. Ülkemizin bekası ve bütünlüğü, milletimizin onuru tehlikeye düştüğünde en ağır bedelleri de göze alarak ortaya koyduğumuz kahramanlıklara tarihte, dünya da şehittir” ifadelerini kullandı.

Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz ise Türk milletinin canını ortaya koyarak vatanına sahip çıktığını söyleyerek, “Bugün burada vatan ve millet aşkıyla kendisini tanka, topa, kurşuna siper eden kahramanlarımızı anmak, yaşadıklarımızı unutmamak ve unutturmamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu hain teşebbüs Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, halkımızın ve devletine sadakatle bağlı görevlilerin omuz omuza verdikleri mücadele sayesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla kısa sürede bertaraf edilmiştir. Tarih yine tekerrür etmiş, büyük Türk Milleti canını ortaya koyarak vatanına tereddütsüz sahip çıkmış ve bunun nasıl yapılabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: “Ankara polisi ve halkı bu şehri zaferinin kalesi yapmıştır”

Eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan Ankara'nın darbecilere karşı alınan zaferin kalesi olduğunu ifade ederek, “Bütün dünya biliyor ki 15 Temmuz 2061 günü bu cennet vatanı işgal etmek için darbe kalkışması düzenleyen FETÖ mensuplarına karşı bir çok ilimizde olduğu gibi Ankara polisi ve halkı da bu şehri zaferinin kalesi yapmıştır. Bundan sonra bu tür eylemlere cüret edenler acımasızca karşılığını göreceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah başta olmak üzere bu güne kadar bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.