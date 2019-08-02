İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bu ay özellikle üst düzey tabir edilen teröristler listesinden yakalamalar açısından etkili bir ay oldu. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde; mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist de dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. İçişleri Bakanlık Basın Odası'nda düzenlenen toplantıda Çataklı, Temmuz ayına ilişkin rakamsal değerleri paylaştı.

İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluk sahasındaki faaliyetleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla düzenlenen aylık basın toplantısında konuşan Çataklı, "Sizlerin de yakından takip ettiği gibi ülkemiz, hem yüzyılımızın terör ve şiddet ortamı dolayısıyla hem de kendi coğrafi konumumuz sebebiyle, çok ciddi güvenlik riskleri ve bu risklerin maliyetleriyle karşı karşıyadır. Türkiye, özellikle terör, uyuşturucu ve göç meselesinde küresel ölçekte bir mücadele vermektedir; bu meselelere ciddi bir insan ve para kaynağı ayırmaktadır ve daha da önemlisi bu üç meselede dünyadaki güvenlik dengelerine tesir etmektedir. Güvenlik güçlerimiz eliyle hem beşeri kapasite anlamında hem de fedakarlık anlamında dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadelenin içindeyiz. Bütün bunları yaparken, ülkemizin iç siyasi istikrarında da herhangi bir sorun yaşanmamış olması, hem köklü devlet geleneğimizin hem de aziz milletimizin ferasetinin ve fedakarlığının bir neticesidir. Hemen hemen bütün güvenlik başlıklarında, bilhassa 15 Temmuz sonrasında yaptığı strateji değişiklikleriyle olumlu trendler yakalamıştır ve bu trendleri sürdürmeye kararlıdır. Yakın bir zamanda, kronik sorunlar olarak tarif etmeye alıştığımız terör ve trafik gibi konuları bu ülkenin gündeminden çıkarmış olacağız" dedi.

Uyuşturucu meselesiyle ilgili de konuşan Çataklı, Türkiye'nin hem içeride hem de dünya ölçeğinde elde ettiği başarıların süreceğine dair sinyaller verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün medya temsilcileriyle bir araya geldiğini hatırlatan Çataklı, gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli olduğunu da sözlerine ekledi.

Terör konusunda 2019 yılının Temmuz ayına dair verileri paylaşan Çataklı, 74'ü ölü, 33'ü sağ 58'i de teslim olmak suretiyle toplam 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 146 tanesinin PKK/KCK, 17 tanesinin DEAŞ, 2 tanesinin de aşırı sol terör örgütü mensubu olduğunu ifade etti. Çataklı, “İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Temmuz ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapılmıştır. Bu ay özellikle üst düzey tabir edilen teröristler listesinden yakalamalar açısından etkili bir ay oldu. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde; mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist de dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 940 şüpheli gözaltına alınmış, 561 kişi tutuklanmıştır” şeklinde konuştu.

Çataklı, yapılan operasyonlar neticesinde, “95 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 128 silah (83'ü ağır ve uzun namlulu silah), 50 adet mayın/EYP, 107 adet el bombası, 214 kilogram patlayıcı (93'ü plastik) madde, 36 bin 617 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Temmuz ayına ilişkin uyuşturucu verilerini de açıklayan Çataklı, “Temmuz ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 12 bin 227 operasyonda 16 bin 523 kişi gözaltına alınmış, bin 422 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlar neticesinde; 1 ton 3 kilogram eroin, 3 ton 515 kilogram esrar, 2 ton 186 kilogram skunk, 20,7 kilogram kokain, 32,2 kilogram afyon, 69 kilogram metamfetamin, 82 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 44 bin 161 adet sentetik ecza, 1 milyon 439 bin 18 adet captagon,164 bin 691 adet ectasy, 15 milyon 317 bin 832 kök kenevir ele geçirilmiştir” diye konuştu.

Çataklı, Temmuz ayı içerisinde kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişinin gözaltına alındığını ve 43 kişinin tutuklandığını aktardı. Çataklı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili, “270 bin 270 litre kaçak akaryakıt, 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” dedi.

Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatı ve yönlendirmeleriyle bekçilik uygulamalarının yeniden canlandığını belirterek, asayiş suçlarında gözle görülür bir azalış olduğunu söyledi. Çataklı, “2018 - 2019 yıllarının Temmuz ayları karşılaştırıldığında; mal varlığına karşı işlenen suçlarda; oto hırsızlığı olaylarının 753'ten yüzde 26,8 azalışla 551'e, otodan hırsızlığın 3 bin 657'den yüzde 26,8 azalışla 2 bin 676'ya, kapkaç olaylarının 381'den yüzde 22,6 azalışla 295'e, iş yerinden hırsızlıkların 3 bin 277'den yüzde 7,7 azalışla 3 bin 24'e düştüğü görülmektedir. Evden hırsızlık olayları; Ankara'da 230'dan yüzde 32,6 azalışla 155'e, İzmir'de 246'dan yüzde 8,5 azalışla 225'e, İstanbul'da bin 946'dan yüzde 36 azalışla bin 246'ya, ülke genelinde ise 6 bin 547'den yüzde 17,4 azalışla 5 bin 411'e düşmüştür. Temmuz ayında ülke genelinde; Türkiye güven huzur uygulaması 2019/3, taksi uygulaması 2019/2, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik olmak üzere 3 güven/huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda; 962 bin 203 şahıs kontrol edilmiş, bin 803 aranan şahıs yakalanmış, 277 bin 868 araç kontrol edilmiş 2 bin 464 araca cezai işlem uygulanmış ve 38 bin 842 umuma açık yer denetlenmiş 628'ine işlem yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda önemli yatırımlarla kapasitesini arttırdığını ve siber suçlarla ilgili netice aldığını söyleyen Çataklı, “Siber suçlarla mücadelede; terör suçları kapsamında 2019 yılı Temmuz ayında 3 bin 234 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen bin 633 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” dedi.

Türkiye'de kronik sorunlardan biri olan trafik meselesi hakkında da konuşan Çataklı, “Trafik meselesinde de son yıllarda çok olumlu ve anlamlı bir azalış trendi elde ettik. 2019 Temmuz ayı içerisinde meydana gelen 225 ölümlü trafik kazasında 290 kişi hayatını kaybetmiş, 17 bin 134 yaralanmalı trafik kazasında 29 bin 300 kişi yaralanmıştır. 2018 ilk 7 ayında bin 993 olan hayatını kaybeden insan sayısı 2019 yılı ilk 7 ayında yüzde 32,5 azalışla bin 346'ya; ölümlü trafik kazası sayısı ise aynı dönemde bin 590'dan yüzde 30 azalışla bin 110'e gerilemiştir. Yine aynı dönemler kıyaslandığında 2018-2019 arasında yaralanmalı trafik kazaları yüzde 12; yaralı sayısı da yüzde 13 azalış göstermiştir. Temmuz ayından itibaren bir yıllık dönemi afad başkanlığımızca ‘Afetlere Hazırlık Yılı' olarak ilan ettik ve her ay bir temada çalışma yürütülmekte. Ağustos ayının teması ‘Yaşadığın Yerin Afetselliğini Bil'. Yaşadığımız yerin olası afet risklerini öğrenelim hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de konuşan Çataklı, “İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerimizi alacağız ve yine ciddi bir farkındalık peşinde olarak yollarımızı olabildiğince güvenli hale getirmeye, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram sevinci yaşamasına gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.