İçişleri Bakanı Soylu: “15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu”

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeği sonrasında açıklamalarda bulunan Soylu, “Etrafımızdaki coğrafyaya umut oluyoruz. Bangladeş'ten İdlib'e kadar birçok noktaya gittik. Metrekare başına neredeyse 4 5 insanın düştüğü, bir alanda kum gibi insanın bulunduğu ve fakirliğin diz boyu olduğu yerlere kadar gittik. Hepsini gördük ve memleketimize döndük. Belki petrol zengini değiliz. Belki yeraltı madenleriyle ilgili dünyaya satacak kadar madenlerimiz yok. Ama biz maneviyat b zengini bir ülkeyiz. İnancımız töremiz geleneğimiz var. İyi eğitim almış, memleketine sadık, milletine hürmetkar, devletine, demokrasiye ve hükümetine bağlı güçlü bir polis teşkilatımız var. Polis teşkilatımız çok sınav verdi. Allah'a hamdolsun ki hiçbirisinde sınıfta kalmadı. 15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu” ifadelerini kullandı.

“Türk Polis Teşkilatı siber suçlarda dünyada birçok ülkeye ders veriyor”

Cezaevlerinde, uyuşturucudan 104 bin mahkumun olduğunu aktaran Soylu, “Uyuşturucu ile güçlü bir mücadele içerisindeyiz. 15 Temmuz'dan önce cezaevinde uyuşturucudan 35 bin kişi mahkum vardı. Bugün 104 bin kişi var. Çocuklarımızı bu beladan korumak için büyük mücadeleyi ortaya koyan güvenlik güçlerimiz var. Organize suç çeteleri ile mücadelede büyük bir tarih yazıyoruz. Organize suç şebekelerine nefes aldırmamak için arkadaşlarımız çok güçlü bir çalışma ortaya koyuyor. Siber suçlar keza aynı. Türk polis teşkilatı siber suçlarda dünyada birçok ülkeye ders veriyor. Kendi haberleşme programını kullanan bir teşkilatımız var. Bir taraftan kendi yüz tarama programı yapabilecek kabiliyete erişmiş ve çok başarılı şekilde uygulayabilen bir teşkilatımız var” dedi.