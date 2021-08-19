İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanı Soylu: “Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde Kabinemizde yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek oldu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek olunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek olunduğunu duyurdu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabinemizde yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek oldu. AFAD'a yapılan toplam bağışlar 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştı. Milletimizin şifresi birliğidir. Bu millet, büyük millet” ifadelerine yer verdi.

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