İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda 88 kilogramı aşkın eroinin ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tır içerisinde 88 kilogram 900 gram eroinin ele geçirildiğini ve şüpheli bir şahsın gözaltına alındığını belirtti. Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, “Türk Polisi yakalar! İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda; 88 kg 900 gr eroin ele geçirildi, şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.