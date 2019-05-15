İçişleri Bakanı Soylu, İstihbarat Daire Başkanlığında iftar programına katıldı

İftar programına, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, Adem Çakıcı, Daire Başkanları, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve İstihbarat Daire Başkanlığı personeli katıldı. Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla başlayan programın devamında ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmasında sözlerine “Sizlerle birlikte olmaktan, bir ramazan akşamı ezanın okunuşuyla birlikte iftar açmak, aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.” diyerek başladı. Bakan Soylu, “15 Temmuz'da başlayan süreçte bizi zayıf yakaladıklarını zannettiler. Şimdi gereğini yerine getiririz, dediler. Ama siz buna fırsat vermediniz. İstihbarat Daire Başkanlığı göstermiş olduğu gayretiyle, mücadelesiyle, samimiyetiyle, heyecanıyla ve büyük bir memnuniyetle görevlerini yerine getirdiler. Bu zaman zarfı içerisinde bu memleketin, bu milletin başına bir sürü musibet getirmeye çalıştılar. Ülkemiz, milletimiz, bugün aydınlık yarınlara isabetli bir şekilde bakabiliyor ise bunda sizin katkınız büyüktür. Sadece sizin değil ailelerinizin de katkısı büyüktür. Bazı vazifeler vardır, yükü ağırdır. Çünkü bu dönem dört bir koldan saldırdılar. Sadece ihanet etmediler. Türkiye'yi diz çöküp yalvartmak için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Tecrübeli olanlar tecrübeleriyle, yeni gelen arkadaşlarımız ise çağın getirdiği bilgilerle birlikte donatarak bir takım olmanın, birlik, beraberlik olmanın, birlikte çalışma ve paylaşma anlayışıyla meseleyi bugüne kadar getirdiler. Sizlere minnettarız.” dedi. Bakan Soylu “Allah ağız tadıyla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı hep birlikte milletimize, İslam alemine nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, iftar programında yaptığı konuşmada, “Ramazan ve benzeri dini günleri toplum olarak daha çok birleştiğimiz, kaynaştığımız, yardımlaştığımız, dayanışmanın en üst düzeye çıktığı günler ve aylar olarak biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ay içerisinde, böyle güzel bir dayanışmanın, tüm birimlerimizin de, başta bizlere her zaman yanımızda bulunarak güç ve destek veren Sayın Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, siz misafirlerimize, değerli katılımcılara ve konuklara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah sağlıkla bayramlara hepimizi yetiştirsin.” dedi.

Düzenlenen iftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.