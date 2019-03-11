İçişleri Bakanı Soylu Kahramankazan'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'daki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Bakan Soylu, "Bu yiğit adamın, bu gönlü geniş adamın, bu Kahramankazan'ın evladı Serhat Oğuz'un emrindeyim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'daki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclis üyesi adayları, AK Parti ve MHP Kahramankazan ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Soylu'ya sevgi seli

Bakan Soylu'nun Kahramankazan'a geleceğini öğrenen vatandaşlar, gündüz saatlerinden itibaren seçim irtibat bürosu açılışı için Ankara Bulvarı'na kurulan platformun ve belediye binasının önünde toplanmaya başladı. Bakan Soylu, burada kendisini bekleyen yaklaşık 15 bin kişiye hitap etti.

Erdoğan'ın selamını iletti

Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Bakan Soylu, "Buraya, bir başka kahramanlar diyarı olan Sivas'tan geliyorum. Size onların selamını getirdim. Yalnızca onların değil, sizlere sevdalı olan, içinizden birinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

Bakan Soylu, vatandaşlardan 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'a ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye destek vermelerini istedi. Soylu'nun vatandaşlara yönelttiği, “Serhat Oğuz başkanımızı seviyor musunuz? 31 Mart'ta Serhat Oğuz'la sandıkları patlatacak mısınız? 31 Mart'ta Kahramankazan'dan Cumhur İttifakı'na rekor çıkarmaya hazır mısınz?” sorularına alanı dolduran binlerce vatandaş hep bir ağızdan “evet” yanıtını verdi.

Kahramankazanlı vatandaşlara, Serhat Oğuz'un arkadaşı ve dostu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerin daha da artarak devam edeceğini söyledi.

"Serhat Oğuz'un emrindeyim"

Serhat Oğuz'u yanına çağırarak elini havaya kaldıran Bakan Soylu, “Süleyman Soylu olarak söylüyorum. Bu yiğit adamın, bu gönlü geniş adamın, bu Kahramankazan'ın evladı Serhat Oğuz'un emrindeyim” diye konuştu.

Başkan Ertürk de, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde Kazan köyü olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerinden bahsederek, üretilen hizmetler ve projeleri anlattı. Ertürk, “28 üniversiteye tez konusu olmuş, Avrupa'dan ödüller almış, büyük eserler yapılmış bir ilçeyiz. Ama en büyük eserimiz gönüllerden gönüllere kurduğumuz köprülerimizdir” dedi.

Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan'da, 15 yıllık başkanlığı süresince düğünde halay başı, cenazede gözyaşı olduklarını, girilmedik ev, sıkılmadık el ve çalınmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

Ertürk, siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüklerini belirterek, 15 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ilçeye büyük hizmetler yaptıklarını kaydetti.

Ertürk'ün, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleri olarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlara karşı, ülkemize göz dikenlere karşı 31 Mart'ta kazan kaldırmaya hazır mısın Kahramankazan” sorusuna vatandaşlar hep bir ağızdan “hazırız” şeklinde cevap verdi.

Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ise Kahramankazan'da 81 ilden gelen vatandaşların barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirterek, Kahramankazan'da kardeşçe yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

Oğuz, Cumhur İttifakı adayı olarak, Kahramankazan'da hem AK Parti'nin hem de MHP'nin adayı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin birçok kez Cumhur İttifakı'nın milletin doğal refleksiyle ortaya çıkmış bir ittifak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu söylediğini anımsatan Oğuz, birilerinin kendisini devletin gücünü almakla suçladığını belirterek, "Evet doğrudur, devletin gücünü arkama aldım. Benim arkamda devletimin, milletimin gücü var. Benim arkamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli var. Başımız sıkıştığında, 'Sen git Kahramankazan'da adayımız ol' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, bakanlarımıza gideceğiz. Peki siz kime gideceksiniz? Peki siz arkanıza kimi aldınız? PKK'yı mı? Pensilvanya'yı mı” diye konuştu.

Oğuz, başkan seçilmesi durumunda belirlediği 51 projeyi hayata geçireceklerini söyleyerek, geçtiğimiz günlerde Kahramankazan'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin tüm projelerine destek verdiklerini vatandaşlara hatırlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Soylu daha sonra sahneden kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların arasına atladı. Bakan Soylu'ya burada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.