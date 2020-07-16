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İçişleri Bakanı Soylu kaza yerinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

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