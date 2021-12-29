İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçişleri Bakanı Soylu: “Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu” yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu” yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.