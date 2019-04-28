İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'da kermese katıldı

AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için Kızılcahamam'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede bulunduğu sürede Kızılcahamam halkıyla bir araya geldi.

AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Kızılcahamam'da bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam Belediyesi Başkanı Süleyman Acar'la birlikte bugün açılışı gerçekleştirilen Kızılcahamam İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) ve Kızılcahamam İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı Kermesi'ni ziyaret etti.