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İçişleri Bakanı Soylu: “Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yaptığı toplantıda, aşılara önderlik etmelerini istedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı tedbirleri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Soylu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında; Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik” ifadelerini kullandı.

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