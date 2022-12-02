İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile bakanlık yerleşkesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Soylu ve Pinter açıklamalarda bulundu.

Macar mevkidaşı Pinter'in 12 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini devam ettirdiğini hatırlatan Bakan Soylu, “Sayın Pinter ikili görüşmelerimizde güzel bir ifade dile getirdi, ‘Türkiye Macaristan ilişkileri mükemmel gidiyor.' Sayın Pinter'in bu sözü bizim için önemlidir. Kendisi bu görevde uzun yıllardır bulunan ve özellikle çalışmayı, disiplini kamu yönetiminde nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir kişiliktir. Yanlış hatırlamıyorsam 12 yıldır İçişleri Bakanlığı görevinde. O yüzden yükünü her geçen gün artırıyorlar. Hakikaten bir kişinin, kimliğin nasıl güçlü olduğunun göstergesi biz de kendisini örnek alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde 50 polisimize ev sahipliği yapıyorlar”

Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde Macaristan'da 50 Türk polisinin görev yaptığını ve 3 ayrı sınır kapısında Macar polisi ile birlikte çalıştıklarını aktaran İçişleri Bakanı Soylu, “Küreselleşmenin dayatmalarına karşı milletimizi, ülkemizi, değerlerimizi, korumaya kararlıyız. Özellikle Sayın Pinter ile geçen yıl Macaristan'da çok önemli bir adım için bir araya gelmiştik. Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde 50 polisimize ev sahipliği yapıyorlar. 3 ayrı kapıda, orada Macar polisi ile çalışıyorlar. Bugüne kadar çok ciddi bir sonuç elde ettiler, 678 bin tır denetlediler, 3 bin 700 kaçak göçmen yakaladılar, Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde bizim vatandaşımıza da yönlendirme, destek ve yardımcı oldular. Yaklaşık 8 bine yakın vatandaşımıza tercüme yaptılar, sahte belgeler yakaladılar ve birtakım kaçakçılıkta Macar polisi ile iş birliğinde çalıştılar” değerlendirmesinde bulundu.

“Mevcut üretim kapasitemizi artırıyoruz”

Korona virüs pandemisi döneminde küresel boyutta süren çip krizinin yaşandığı sırada Macaristan ile yapılan anlaşmada pasaport üretim konusunda ciddi destek olduklarını dile getiren Soylu, “Dünyanın çip krizi yaşadığı dönemde bize pasaport konusunda ciddi destek oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Bir taraftan kendi pasaportumuzu yerli ve milli olarak üretiyoruz bir taraftan da yarı mamul olarak gönderiyoruz, Macaristan matbaasında onu basıyorlar. Mevcut üretim kapasitemizi artırıyoruz. Ayrıca yerli ve milli pasaportumuzu üretirken onlardan da özellikle mürekkep konusunda ciddi destek alıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nda diğer bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha da ileri taşımaya kararlıyız. Uyuşturucu, mali suçlar, sınır aşan suçlar, kaçakçılık ve organize aynı zamanda terör konusunda Sayın Bakan ve Macaristan ile ciddi bir iş birliği söz konusu. Keza FETÖ VE PKK/PYD konusunda iş birliği devam etmekte” diye konuştu.

Macaristan ile ortak mekanizmayı 2006 yılından beri bölgesel olarak devam ettiğini hatırlatan Soylu, Budapeşte sürecini eş başkanlığını iki ülke olarak yürüttüklerini ve göç yönetimi konusunda ortak uzlaşı zeminleri oluşturulduğunu kaydetti.

“2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür yılı olarak kutlayacağız”

Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100 yıl önce başladığını hatırlatan Bakan Soylu, “2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür yılı olarak kutlayacağız. Bizler 2024'e kadar ortak iş birliği alanlarımızı geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Macaristan'ın ortak tarihine, kültürüne, değerlerine, kardeşliğine, dostluğuna yakışır adımlar atacağız. Türkiye Macaristan ilişkileri örnek bir ilişkisi olarak ilerlemekte ve her geçen gün seviyesini yükseltmektedir. İnşallah, bölgesel iş birliğine yönelik ciddi adımlar atacağımıza eminim” dedi.

Türkiye'nin polis ve jandarma üzerinde gerçekleştirdikleri gelişmeler için İçişleri Bakanı Soylu'yu tebrik eden Bakan Pinter, çalışmalar sayesinde Türkiye'nin asayişi ve kamu düzeni dünya standartlarına yükseldiğini söyledi.

Macaristan'da hizmet veren Türk polisine teşekkür eden Pinter, Macaristan'da görev yapan diğer Avrupa ülkelerinin polislerine kıyasla Türk polisinin en disiplinli ve en başarılı olduğunu belirtti.