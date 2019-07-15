İçişleri Bakanı Soylu: “O gecenin hainleri, bugün hala mahkemede ileri geri konuşuyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit aileleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u, 15 Temmuz gecesi F-16'lardan ilk bombanın atıldığı Özel Harekat Başkanlığı içerisinde bulunan Havacılık Daire Başkanlığı önünde şehit aileleri ve emniyet personeli karşıladı. Bakan Soylu, personeli selamladıktan sonra Bakan Kurum ile birlikte şehit aileleri ile tek tek ilgilendi. Daha sonrasında ikili, Özel Harekat Başkanlığı içerisinde ki şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu mozoleye karanfiller bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mozolede bulunan şeref defterini imzalayarak şu ifadeleri yazdı:

“Kurulduğu günden beri terör ve suçla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla, aziz milletimizin gönlünde çok ayrı bir yer edinmiş bulunan Özel Harekat Başkanlığımızın, sadece geçmişinde değil geleceğinde de en özel, en destansı gün olan 15 Temmuz'un 3. Yıl dönümünde bu gazi mekanda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

15 Temmuz; yaşadığımız kazandığımız ve tarihe not düştüğümüz bir geceydi. Acılar çektik. Gururlandık. Dersler çıkardık. Artık bu dersleri gelecek nesillere aktarmalıyız. Kutlamalarımız sadece bir galibiyet hazzı yaşamak veya gururlanmak için değildir. Bu kutlamaların amacı; gelecek nesilleri uyarmak; bu aziz milletin ne tür tehditlerle karşı karşıya kaldığını, bundan sonra da nelerle karşılaşabileceğini çocuklarımıza anlatabilmek ve onları hazırlayabilmek içindir.

15 Temmuz Gecesi Özel Harekat Başkanlımızda evlatlarımızın gösterdiği kahramanlık ne bir tesadüf ne de basit bir mesleki reaksiyon değildir. Bu kahramanlığın hamuru bu topraklarda ki bin yıllık devlet geleneğimizden inancımızdan, imanımızdan, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Büyük Taaruza kadar verdiğimiz yüzbinlerce şehidimizden aldığımız ilhamdan kaynaklanmaktadır. Gelecek nesillerimize bırakacağımız asıl miras, işte bu yüksek ruhtur.

Bu vesileyle, bir ihanet gecesini bir zafer gecesine dönüştüren bu Gazi mekanda destan yazan bütün Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah bize tekrar böyle ihanetleri göstermesin, bu vatan için şehadeti göze almış evlatlardan bizi mahrum eylemesin.”

Şeref defterini imzaladıktan sonra İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şehit aileleri ve gaziler ile birlikte yemek yiyecekleri alana geçti. Burada da kendisini bekleyen Şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenmeyi ihmal etmeyen Bakan Soylu aileler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Açılış konuşması için kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması sırasında şehitlerin isimlerini tek tek sayarken gözyaşlarına hakim olamadı.

“Kalleşçe sırtımızdan vurulduk”

Türk milletinin daha önce de ihanetler gördüğünü ve bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara karşı, teröristlerle mücadele ederken şehitler verildiğini belirten Bakan Soylu, “Ama ilk kez, bu devletin üniformasını giyen, ekmeğini yiyen adam müsveddeleri tarafından bu kadar kalleşçe sırtımızdan vurulduk. Onların tasmalarını tutan sahipleri, ortakları, bütün gece kulak kabartıp kendileri için iyi bir haber beklediler. PKK, iyi bir haber bekledi. Pensilvanya'da ki ruh hastası iyi bir haber bekledi. Para verenler, aklı verenler, talimat verenler, akbaba gibi, çakal gibi kenardan seyredenler, iyi bir haber bekledi. Ama çok şükür Cenab-ı Allah o geceyi onlara karanlık, 82 milyon aziz milletimize ise aydınlık kılmıştır." dedi.

“Buraya saldırdılar, bombaladılar, yıktılar ama teslim alamadılar”

15 Temmuz'u konuşurken kullanacakları dilin, acizlik ve hüzün dili olmadığını, azamet ve zafer dili olacağını vurgulayan Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımız "Çıkın" dedi. Bu millet sokağa çıktı ve üç, beş tankla, iki, üç uçakla bu ülkeyi teslim alacaklarını düşünenleri, Allah nasip etti 7 saatte ezdik geçtik. Türkiye genelindeki 251 şehidin beşte birini, 51 kardeşimizi biz sadece bu mekanda şehit verdik. Türkiye genelinde 2 bin 331, şu mekanda 32 gazimiz oldu. Buraya saldırdılar, bombaladılar, yıktılar ama teslim alamadılar. Gördünüz, işte yeniden yaptık" diye konuştu.

"O gecenin hainleri, bugün hala mahkemede ileri geri konuşuyorlar"

15 Temmuz gecesinden üzgün çıktıklarını ama boynu bükük çıkmadıklarını söyleyen Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"O gecenin hainleri, bugün hala mahkemede ileri geri konuşuyorlar. Çünkü hala o gece nasıl büyük bir duvara tosladıklarını anlamadılar. Nasıl alçakça kandırıldıklarını, nasıl bir devlete ve nasıl bir millete silah çektiklerini hala anlamadılar. Sosyal medyadaki tetikçileri hala boylarından büyük laflar ediyorlar. Çünkü artık ne ahlakları, ne onurları, ne insan olarak itibarları kaldı. 'Vatansız serseriler' olarak oradan oraya savruluyorlar. Şunu herkesin bilmesini isterim ki 15 Temmuz'da sadece ihaneti bastırıp, gidip evimizde oturmadık. O gece verilen emekleri heba etmedik. Türkiye o geceden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin bütün hasımlarını, bütün problemlerini karşısına alıp tek tek çözmeye başlamıştır. Bütün terör örgütlerini, PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı, aşırı sol terör örgütlerini tek bir yapı olarak gördük ve ezmeye başladık. 15 Temmuz'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik. Yine tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yapıldı. 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik."

“FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık”

PKK'nın da FETÖ'nün de üstüne basılmış böcek gibi debelendiğini ifade eden Bakan Soylu, "DHKP-C'de üst düzey yönetici kadrosunda hemen hemen kimse kalmadı. DEAŞ'a karşı teyakkuzumuz hala sürüyor. Birileri ısrarla sulandırmaya çalışıyor, yumuşatmaya çalışıyor ama sadece bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz" dedi.

“Türkiye bugün düzensiz göçle mücadele etmektedir”

15 Temmuz'dan çıkarılan derslerle hem Türkiye'nin yönetim yapısında büyük bir değişime gittiklerine hem de İçişleri Bakanlığının yapısında, kolluk birimlerinin etkinliğini ve koordinasyonunu artıracak önemli değişikliklere imza attıklarına değinen Bakan Soylu, "Türkiye bugün küresel uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmektedir. Türkiye bugün terörle mücadele etmektedir. Türkiye bugün düzensiz göçle mücadele etmektedir. Aynı zamanda kitlesel göçü yönetmekte, Orta Doğu'ya barış ve huzur gelmesi için her çabayı ortaya koymakta ve bir yandan da doğu Akdeniz'deki haklarını müdafaa etmektedir. Şunu herkesin bilmesini isterim, 15 Temmuz, sadece Türkiye'ye ve Türkiye'nin istikrarına karşı yapılmış bir iş değildir. 15 Temmuz, dünyada zulmün iktidarının devamı için Orta Doğu'da kimsenin yüzünün gülmemesi, kimsenin umudu olmaması için yapılmış bir iştir. İşte o gece bu gazi mekanda şehit olan, gazi olan kardeşlerimiz, böyle bir meseleye vaziyet etmiştir. Onlar için edilen dualar sadece Türkçe değildir. Onlar için dökülen gözyaşı, sadece bu ülkenin içinden, akrabalarından tanıdıklarından dökülüyor değildir." diye konuştu.

“Biz onların bıraktığı emaneti asla unutamayız"

Türkiye bugün uyuşturucuya karşı dünyanın ciddi mücadelesini veren bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Hem kendi gençlerimizin geleceği için hem terörün buradan beslenmemesi için hem de dünya gençliği için büyük mücadele içindeyiz. Aynı şekilde trafikte ölüm oranlarını önemli ölçüde aşağıya çektik. Büyük bir gayretin içindeyiz. İşte bütün bunlar, bütün bu çaba, 15 Temmuz'da aziz milletimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin o gece ortaya koyduğu duruşun ve fedakarlığın üzerine bina edilmiş işlerdir. O geceki ruhtan aldığımız güçle yaptığımız işlerdir. İnşallah o günden sonra olduğu gibi bundan sonra da bu gayretimiz, bu teyakkuzumuz ve geleceğe dair attığımız bu adımlar devam edecektir. Bu yolun hiçbir adımında Gölbaşı Özel Harekat ve Havacılık Dairesi Başkanlıklarımızda verilen şanlı mücadele, o gecenin şehitleri ve gazileri, ter ve kan dökenleri unutulmayacaktır. Allah onlardan razı olsun. Biz onların bıraktığı emaneti asla unutamayız."

Vatandaşların vatanı, bayrağı ve ezanı için canları pahasına mücadele verdiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız 8 saatte o hain darbecilere karşı bir millet, vatan, bayrak nasıl savunulurmuş tüm dünyaya hep birlikte gösterdiler. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozamayacağını, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiş oldular" şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman başınızı öne eğmeyiniz, dimdik yürüyünüz”

15 Temmuz'da, hainlerin saldırıları sonucu 251 şehit verildiğini ve 3 binin üzerinde vatandaşın gazi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Onlar bu ülkenin geleceği için bu ülkenin çocukları için canlarını verdiler. Şehit oldular. Gazi oldular. Bugün 3'üncü yılını yaşadığımız bu hain darbe girişimine karşı şehit ailelerimiz buradalar. Kiminin annesi, babası, kardeşi, eşi şehit oldu. Kiminin yakınları gazi oldu. Ben onları burada görüyorum. Onlara diyorum ki hiçbir zaman başınızı öne eğmeyiniz, dimdik yürüyünüz. Allah herkese şehitlik, gazilik nasip eylesin" dedi.