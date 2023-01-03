İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanı Soylu: “Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı.

Soylu, “Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam” dedi.


İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı. Bakan Soylu, “Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Terörle mücadelede 2022 yılında” ifadelerine yer verdi.

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