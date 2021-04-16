İçişleri Bakanı Soylu: “Vefa Sosyal Destek Grupları 21 milyon 210 bin 899 hizmet ulaştırdı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş ve üzeri kişilerin çağrı merkezleri aracılığıyla yapılan taleplerinden 11 milyon 133 bin 545'inin yerine getirildiğini belirtti. Soylu paylaşımında, "'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla maaş ödemeleri hane/kişi sayısı 3 milyon 124 bin 580, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödeme yapılan hane/kişi sayısı 960 bin 887, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanılarak dağıtımı yapılan hediye paketlerinin (maske kolonya) toplam sayısı 5 milyon 991 bin 887 hizmetin yerine getirildiğini ifade etti.

Soylu, toplam yerine getirilen hizmet sayısının 21 milyon 211 bin 899 olduğunu aktardı.