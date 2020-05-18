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İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız’a tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi. Soylu, “Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadelerini kullandı.

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