İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayınladığı mesajla Öğretmenler Günü'nü kutladı. Soylu, “Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın her yöresinde görev yapan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Bakan Soylu, yayınladığı mesajla Öğretmenler Günü'nü kutladı. Soylu, şehit olan öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini ifade ederek, “Ne son sözleri ‘Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin' olan Şefik öğretmenin ne de hain bir terör örgütünün kurşunlarıyla gencecik yaşlarında şehit düşen Necmettin öğretmenin, Şenay Aybüke öğretmenin ve diğer şehit öğretmenlerimizin ne de yıllarca ücra köylerde tek göz odada beş sınıf okutan, kendi eliyle sobalarını yakan, okul bahçesinde bu devletin bayrağını dalgalandıran çalışan, emekli olmuş veya vefat etmiş hiçbir öğretmenin hakkı, asla ödenemeyecektir” notunu düştü.

“Bugün, terörle başarıyla mücadele edenler de onların öğrencileridir”

İnsansız hava aracı ve şehir hastanesi yapanların vicdanlı ve ahlaklı öğretmenlerin öğrencileri olduğunu söyleyen Soylu, şu cümlelere yer verdi:

“Bugün, terörle başarıyla mücadele edenler de onların öğrencileridir. Trafikte, afette, asayişte can kurtaranlar da onların öğrencileridir. Göçe merhamet gösterenler de onların öğrencileridir. İnsansız hava aracı yapanlar da, şehir hastanesi yapanlar da, orada çalışan doktorlar da onların öğrencileridir. Bu ülkede demokrasinin yükselmesi, milli iradenin önünde hiçbir engel kalmaması için terörden vesayete kadar her tehditle mücadele edenler de yine o fedakar, vicdanlı ve ahlaklı öğretmenlerin öğrencileridir.”

“Şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bugün aramızda olmayan bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum”

Öğretmenlerin millete rehber olmaya devam edeceğini belirten Soylu, başta Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler gününü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün verdiğimiz gelecek mücadelesinin en önemli itici güçlerinden biri olan öğretmenlerimiz, emekleri ve yüksek kabiliyetleriyle aziz milletimize rehber olmaya devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın her yöresinde görev yapan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bugün aramızda olmayan bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad ediyorum.”