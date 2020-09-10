İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS ve KGYS kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz.”