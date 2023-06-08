İçişleri Bakanı Yerlikaya: “28 bin 62 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Genel Atama çalışmalarının sonuçlandığını duyurdu. Emniyet Teşkilatı içerisinde moral ve motivasyonun artırılmasına yönelik personelin birinci ve ikinci tercihlerine yüksek oranda atandıklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı. Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin yüzde 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen personelin tayin işlemleri tercihleri doğrultusunda yapıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, “Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.