İçişleri Bakanlığı, 2017-2018 yılı uyuşturucu ve hırsızlık vakası verilerini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı çalışması sonucu hırsızlık olaylarında görünür şekilde azalma yaşandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelede 2017 yılına oranla 2018 yılında operasyonları daha da arttırdığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 2017-2018 yılında uyuşturucu ve hırsızlık olayları ile ilgili verileri paylaştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polis ve jandarmanın görünürlüğünün artması sonucunda hırsızlık olaylarında görünür şekilde azalma yaşandığı vurgulandı. Açıklamada, ülke genelinde 2017 yılında 102.743 hırsızlık olurken 2018 yılında 73.861 olduğu bildirildi. İller bazında Ankara'da 2017 yılında 11.155, 2018 yılında 4.083 hırsızlık, İstanbul'da 2017 yılında 28.970, 2018 yılında 19.993 hırsızlık, İzmir'de 2017 yılında 7.468, 2018 yılında 3.315 hırsızlık vakası olduğu aktarıldı.

Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2017 yılında 118.007 operasyon düzenlerken bu rakam 2018 yılında 147.562'ye çıktı. Gözaltı sayısı 2017 yılında 166.986, 2018 yılında 203.297, tutuklu sayısı 2017 yılında 21.408, 2018 yılında 22.815 oldu. 2017 yılında ele geçirilen eroin 14.981 kg, 2018 yılında 17.877 kg, kokain 2017 yılında 959 kg, 2018 yılında 1.161 kg, afyon 2017 yılında 409 kg, 2018 yılında 472 kg, Ectasy 2017 yılında 5.535.408 adet, 2018 yılında 8.556.529 adet, sentetik ecza 2017 yılında 566.060 adet, 2018 yılında 1.750.288 adet olduğu bildirildi.