İçişleri Bakanlığı: "2018 yılında 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki hayat kaybı oranının düştü"

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, 2017'de 28 milyon 181 bin 930 olan sürücü belgesi sayısı 2018 yılında yüzde 4 artış ile 29 milyon 317 bin 724 oldu.

2017 yılında 22 milyon 218 bin 945 olan motorlu araç sayısı ise yüzde 3 artışla 2018 yılında 22 milyon 865 bin 921 oldu.

2017 yılında 30 milyon 550 bin 987 trafik denetimi yapılırken bu sayı 2018 yılında yüzde 14.2 artışla 34 milyon 896 bin 154 oldu.

100 bin araca düşen ölümlü kaza oranı 2017 yılında 12.9 olurken bu sayı yüzde 8.2 düşüşle 2018 yılında 11.9 oldu. 100 bin araca düşen hayat kaybı oranı ise 2017 yılında 15.9 olarak açıklanırken bu rakam yüzde 7.3 düşüşle 14.8 oldu.