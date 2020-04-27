İçişleri Bakanlığı açıkladı: “Provokatif korona virüs paylaşımları yapan 402 kişi yakalandı”

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs salgını çerçevesinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 402 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık paylaşımında, “ Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Korona virüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı” notu düşüldü.