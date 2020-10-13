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İçişleri Bakanlığı: “Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Işıklarımız yanmaya devam ederken” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

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