İçişleri Bakanlığı: “Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Işıklarımız yanmaya devam ederken” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.