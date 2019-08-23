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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos'ta Mardin'in Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin Terörden Aranan

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos’ta Mardin’in Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan ’Hebat’ kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos'ta Mardin'in Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi."

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