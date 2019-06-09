İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan ’Zinar Akro’ kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Zinar Akro' kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi."