İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiy

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı "Uğur Bulut" isimli terörist olduğunu tespit etti.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı "Uğur Bulut" isimli terörist olduğunu tespit etti.