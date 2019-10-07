İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."