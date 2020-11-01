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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğu bilgisini verdi. Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu belirten Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz" ifadesini kullandı.

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