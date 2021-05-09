İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Anneler Günü paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çataklı paylaşımında, "Annelerimiz... Ayağımıza taş değse önce onların canının yandığı, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz... Başta şehitlerimizin muhterem anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.