İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanlığı: “Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”

İçişleri Bakanlığı, Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin operasyona katıldığı ifade edildi.


Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-10 Norduz” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.