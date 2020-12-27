İçişleri Bakanlığı: “Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak başlatılan “YILDIRIM-17 BESTA” operasyonunun devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık, bahse konu operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 251 personelin görev aldığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 teröristin etkisiz hale getirildiği, 77 işbirlikçinin yakalandığı, 571 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, ayrıca çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.