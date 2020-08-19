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İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bingöl’de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.


Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu" başlatıldı. Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel, 47 operasyonel tim görev alıyor.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 31 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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