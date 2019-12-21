??i?leri Bakanl???nca, Diyarbak?r Lice B?lgesinde ?K?ran-11 Narko-Ter?r? Operasyonu ba?lat?ld?

??i?leri Bakanl???, Diyarbak?r ?li Lice b?lgesinde, B?l?c? Ter?r ?rg?t?n?n k?? ?slenmesine girmesini engellemek, b?lgede bar?nd??? de?erlendirilen ter?ristleri etkisiz hale getirmek, gen?lerimizi hedef alan uyu?turucu tacirlerini yakalamak ve ter?r?n finans kaynaklar?n? yok etmek maksad?yla Diyarbak?r Jandarma B?lge Komutanl???nca ?K?ran-11 Diyarbak?r-Lice B?lgesi Narko-Ter?r Operasyonu? ba?lat?ld???n? a??klad?.
Bakanl?ktan yap?lan a??klamaya g?re, bahse konu operasyonda, Diyarbak?r Jandarma B?lge Komutanl???nda g?revli; Jandarma Komando, Jandarma ?zel Harekat, Polis ?zel Harekat ve G?venlik Korucu timlerinden olu?an bin 260 personel (80 operasyonel tim) g?rev almakta.
Ayr?ca, 2019 y?l?nda yurt i?inde y?r?t?len narko-ter?r operasyonlar? kapsam?nda 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve (40 milyon) k?k kenevir bitkisi ele ge?irildi.
Ter?r?n ve finans kaynaklar?n?n tamamen ortadan kald?r?lmas?na y?nelik y?r?t?len ?KIRAN? operasyonlar?n?n, halk?n deste?i ile kararl? bir ?ekilde ba?ar? ile devam etti?i vurguland?.