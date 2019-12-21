??i?leri Bakanl???nca, Diyarbak?r Lice B?lgesinde ?K?ran-11 Narko-Ter?r? Operasyonu ba?lat?ld?

Bakanl?ktan yap?lan a??klamaya g?re, bahse konu operasyonda, Diyarbak?r Jandarma B?lge Komutanl???nda g?revli; Jandarma Komando, Jandarma ?zel Harekat, Polis ?zel Harekat ve G?venlik Korucu timlerinden olu?an bin 260 personel (80 operasyonel tim) g?rev almakta.

Ayr?ca, 2019 y?l?nda yurt i?inde y?r?t?len narko-ter?r operasyonlar? kapsam?nda 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve (40 milyon) k?k kenevir bitkisi ele ge?irildi.

Ter?r?n ve finans kaynaklar?n?n tamamen ortadan kald?r?lmas?na y?nelik y?r?t?len ?KIRAN? operasyonlar?n?n, halk?n deste?i ile kararl? bir ?ekilde ba?ar? ile devam etti?i vurguland?.